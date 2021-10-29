20-летний правый полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич подписал контракт с московским "Спартаком", сообщают СМИ. По данным источника, соглашение заключено на срок 3,5 года, а сумма трансферной компенсации "оружейникам" составила 3 миллиона евро.
Также сообщается, что о переходе будет официально объявлено 1 ноября. Отметим, что ближайшее трансферное окно в России откроется 26 января 2022 года.
Ранее появлялась информация, что в случае успешного трансфера Хлусевича руководство красно-белых не планирует продлевать контракт с правым защитником Николаем Рассказовым.
В текущем сезоне Даниил провел за "Арсенал" 14 матчей в разных турнирах и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу.
Источник: Metaratings
СМИ: Рассказов покинет "Спартак" в случае подписания Хлусевича
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СМИ: "Спартак" подписал контракт с Хлусевичем
По данным источника, московский "Спартак" заключил контракт на 3,5 года с полузащитником тульского "Арсенала" Даниилом Хлусевичем.
Фото: ПФК "Арсенал"