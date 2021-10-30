Кафанов отметил, что его команда не заслуживала поражения в матче со "Спартаком". Также он похвалил футболистов "Ростова" за выступление в игре с "красно-белыми".
"Поражения точно не заслуживали, по игре вроде были к победе ближе, но проигрывали до последней минуты. То, что отыгрались? Наверное, боженька видел, что хотели забить и выиграть. Ничья тоже неплохой результат, учитывая, как складывалась игра.
Глебов лучший игрок матча? Большая группа игроков сыграла на хорошем уровне. Это "Спартак". У них игроки выше классом. У нас практически все сыграли очень хорошо", - сказал Кафанов.
Отметим, что матч со "Спартаком" стал для Кафанова первым в должности главного тренера "Ростова".
После 13 туров "Ростов" располагается на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе "желто-синих" 13 очков. "Спартак" занимает восьмое место, набрав 18 очков.
Ближайший матч "Ростова" пройдет 7 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени. Команда Кафанова сыграет дома с "Рубином".
Источник: Матч ТВ
Кафанов: "Ростов" точно не заслуживал поражения в матче со "Спартаком"
Главный тренер "Ростова" Виталий Кафанов высказался о матче со "Спартаком" в 13-м туре РПЛ (1:1).
Фото: "Матч ТВ"