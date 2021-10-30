"Спартак" планирует продлить контракт с 23-летним вратарем Александром Максименко, сообщают СМИ.
По данным источника, это случится только в случае согласования условий контракта, в наибольшей степени выгодных для клуба. В случае требований существенного увеличения фиксированной части зарплаты со стороны представителей игрока соглашение может быть не продлено. Сообщается, что текущая зарплата Максименко составляет около 1,49 млн евро в год.
Контракт Александра Максименко со "Спартаком" истекает в июне 2023 года. Футболист выступает за красно-белых с 2018 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов, в 4 встречах оставив свои ворота "сухими".
Источник: Metaratings.ru
СМИ: "Спартак" может не продлить контракт с Максименко, если сторона игрока будет требовать увеличения зарплаты
По данным источника, руководство "Спартака" планирует продлить соглашение с голкипером Александром Максименко на выгодных для себя условиях.
Фото: ФК "Зенит"