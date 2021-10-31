"Не совсем мы правильно играли. Я же говорил, что "Ахмат" несколько схем использует в этой игре. Как правило, против трех центральных защитников они выходили вчетвером. Если вы видели, во втором тайме мы изменили схему. Забрали мяч в контроль, создавали моменты и могли забить второй", - сказал Стукалов.
"Уфа" победила "Ахмат" со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Победный гол на счету нападающего "Уфы" Гамида Агаларова. Российский форвард забил уже 11 голов в текущем сезоне и укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров. Подопечные Стукалова поднялись на 13-е место, набрав 13 очков.
В следующем туре башкирский клуб в Туле сыграет против "Арсенала". Этот матч пройдет 6 ноября, начало встречи - в 14:00 мск.
Источник: Матч ТВ
Стукалов прокомментировал победу "Уфы" в матче с "Ахматом"
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов подвел итоги матча 13-го тура Российской Премьер-лиги против "Ахмата" (1:0).
Фото: РПЛ