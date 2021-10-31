"Если бы я был в "Зените", Артем себе такого не позволил. А если бы и сказал, то разбирался бы я с ним по-серьезному. Не понимаю, почему Семак сделал вид, что он ничего не слышал, это неправильно. Думаю, им необходимо поговорить между собой. Хотя, наверное, Семак промолчит, он хорошо знает Дзюбу, с ним лучше не конфликтовать", - сказал Петржела.
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Динамо" (4:1) 33-летний нападающий петербургского клуба Артем Дзюба вышел на замену по ходу второго тайма и забил гол, который стал для него 144-м за карьеру в чемпионатах России. Тем самым футболист побил бомбардирский рекорд экс-форварда "Ротора" Олега Веретенникова, составлявший 143 гола. После забитого гола Дзюба выкрикнул в сторону тренерской скамейки "Зенита", что он должен быть на футбольном поле.
Источник: "СЭ"
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Петржела - о жесте Дзюбы: я бы за такое разбирался с ним по-серьезному
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал жест Артема Дзюбы в адрес Серея Семака в концовки матча против "Динамо" (4:1).
Фото: ФК "Зенит"