Семшов отметил, что Ребров является хорошим вратарем. По его словам, Артем мог бы выйти на поле в матче Лиги Европы с "Лестером", если бы не приостановил карьеру.
"Раз Ребров приостановил карьеру, то точку он пока не ставит. Ребров - сильный вратарь. В данной ситуации он бы помог "Спартаку" в воротах. Не исключил бы его появление на поле [до этого заявления]. У них три вратаря, только главный тренер выбирает на конкретную игру", - сказал Семшов.
Напомним, ранее стало известно, что Ребров приостановил выступления на профессиональном уровне и стал техническим координатором "Спартака".
Отметим, что "Спартак" сыграет на выезде с "Лестером" 4 ноября в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Источник: Матч ТВ
Артем Ребров приостановил карьеру вратаря и стал техническим координатором "Спартака"
Семшов: Ребров - сильный вратарь. Он мог бы помочь "Спартаку" на поле
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился мнением о решении голкипера "Спартака" Артема Реброва приостановить карьеру футболиста.
Фото: "Спартак"