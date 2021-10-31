Шпилевский сообщил, что недавно разговаривал с Тедеско. По его словам, Доменико заявил, что считает позитивным свой опыт работы в РПЛ. Также немецкий тренер положительно отзывался о "Спартаке", отметил Шпилевский.
"Мы с ним завтракали около двух недель назад. Ему очень понравилась Россия, он считает позитивным опыт работы в РПЛ, искренне. Москва, фанаты, любовь к футболу - всё это на уровне, по мнению Доменико. Он очень высоко отзывался о "Спартаке" и коллективе. Хотя, конечно, он также отмечал специфичность отношений в России", - сказал Шпилевский.
Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" финишировал на втором месте в турнирной таблице РПЛ под руководством Тедеско. Немецкий тренер покинул клуб по завершении сезона, когда у него истек срок действия контракта.
Источник: Матч ТВ
Экс-тренер "Кайрата" Шпилевский: Тедеско очень высоко отзывался о "Спартаке"
Экс-тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский рассказал о своем общении с бывшим наставником "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: РПЛ