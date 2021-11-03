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"Может, пойдет на пользу". Мозес - о слухах про намерение арабских шейхов купить акции "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес отреагировал на информацию о возможной покупке части акций московского клуба арабской компанией City Football Group.
Фото: Getty images
Напомним, ранее появилась информация, что компания City Football Group, владеющая "Манчестер Сити", ведет переговоры с владельцами "Спартака" о покупке акций московского клуба. Речь идет о приобретении около 20% акций "красно-белых".

"Первый раз слышу, но это интересно! Звучит интересно. Может, это пойдет на пользу, если такая крупная структура вложится в клуб", - сказал Мозес.

Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес провел в текущем сезоне 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голевыми передачами. В общей сложности за "красно-белых" нигериец сыграл в 35 матчах, забил 4 гола и стал автором 7 результативных передач.

Источник: Чемпионат

В City Football Group назвали слухами новости о покупке акций "Спартака"


Теги: Мозес Спартак
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