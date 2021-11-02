Напомним, ранее появилась информация, что компания City Football Group, владеющая "Манчестер Сити", ведет переговоры с владельцами "Спартака" о покупке акций московского клуба. Речь идет о приобретении около 20% акций "красно-белых".
"Мы не комментируем чьи-то домыслы и слухи", - цитирует Хегги Metaratings.
В четверг, 4 ноября, "Спартак" в гостях встретятся с "Лестером" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 мск, обслуживать матч будет будет бригада арбитров из Турции.
Черданцев: в идеальном мире это "Спартак" должен покупать "Ман Сити", а не наоборот
В City Football Group назвали слухами новости о покупке акций "Спартака"
Директор по футбольным коммуникациям City Football Group Саймон Хегги прокомментировал новость о том, что представители компании ведут переговоры о покупке 20% акций "Спартака".
Фото: РПЛ