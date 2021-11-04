Крамаренко сообщил, что Акинфеев сильно волнуется из-за неудачных выступлений. По словам тренера, в такие моменты Игорь может повысить голос и выразить недовольство, но партнеры по команде относятся к этому с пониманием.
"Мы много говорим после игр, также обговариваем какие-то моменты на следующий день, и я чувствую, что в душе он сильно переживает. У него бывает всплеск эмоций, когда что-то не получается. Может крикнуть и высказать недовольство. Однако игроки подходят к этому с понимаем. Что касается его переживаний, то он многое выиграл в своей карьере и ему хочется побеждать снова", - сказал Крамаренко.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ 35-летний Акинфеев в 13 турах записал в свой актив шесть "сухих" матчей.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "армейцев" 23 очка.
Источник: Матч ТВ
Тренер вратарей ЦСКА: Акинфеев может высказать недовольство, но партнеры по команде относятся к этому с пониманием
Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал, как голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев реагирует на неудачи.
Фото: ЦСКА