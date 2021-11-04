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Геркус: Малком - ломкий, неэффективный. Он отнюдь не лидер команды

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о полузащитнике "Зенита" Малкоме.
Фото: "Зенит"
Геркус отметил, что Малком не стоит 40 миллионов евро, которые за него заплатили. По его словам, этот игрок не может стать лидером команды и набрать оптимальную форму.

"Понятно, что это трансфер не на 40 миллионов. И даже не на 20. Малком оказался ломким, неэффективным. Отнюдь не лидер команды, не делает разницу. Все никак не может выйти на свой пик формы", - сказал Геркус.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Малком принял участие в восьми матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 29 очков.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Геркус Малком Зенит
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