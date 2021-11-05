Как сообщает источник, летом наставник "Рубина" Леонид Слуцкий созванивался с Кучаевым, а спортивный директор казанцев Олег Яровинский лично встречался с полузащитником. Отмечается, что тогда трансфер не состоялся, так как генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не отпустил игрока. Возможно, армейский клуб не отпустит своего воспитанника и зимой, но "Рубин" настроен заполучить Кучаева.
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в текущем сезоне провел 12 матче во всех турнирах, в которых забил 1 гол. За первую команду "армейцев" 23-летний футболист провел 112 матчей, забил 8 мячей и стал автором 9 голевых передач. Контракт россиянина рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает Кучаева в 5 млн евро.
"Рубин" занимает 8-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 13 матчах 19 очков.
Источник: Metaratings
Источник: "Рубин" зимой попробует подписать полузащитника ЦСКА Кучаева
Казанский "Рубин" в зимнее трансферное окно постарается подписать полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.
Фото: РПЛ