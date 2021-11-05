"Следующим тренером "Спартака", скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство "Спартака" решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение. За последние дни я встречался со многими итальянскими коллегами и понял одно: все ведущие итальянские агенты в поиске тренера и спортивного директора "Спартака", — сказал Трабукки в интервью "Чемпионату".
Напомним, в мае 2021 года "Спартак" возглавил португальский специалист Руй Витория. При новом тренере московский клуб выиграл 5 матчей в РПЛ, при этом проиграв 5 раз и 3 раза поделив очки с другими командами. После 13 туров "красно-белые" расположились на 9 строчке. В активе подопечных Витории 18 очков. В Лиге европы у "Спартака" 4 очка в 4-х матчах. В последней игре против "Лестера" команды разошлись ничьей 1:1.
Ранее сообщалось, что "Спартак" не уволит Виторию ранее чем 20 ноября из-за пункта в контракте.
Источник: "Спартак" не уволит Виторию до 15-го тура РПЛ из-за пункта в контракте
Агент Трабукки: следующим тренером "Спартака", скорее всего, будет итальянец
Футбольный агент Марко Трабукки заявил, что следующим тренером московского "Спартака" скорее всего будет итальянский специалист.
Фото: "Спорт-Экспресс"