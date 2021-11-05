"Спартак" хотел перевести опорного полузащитника клуба Йоррита Хендрикса в "Спартак-2", однако не смог из-за условий контракта. Также один из собеседников заявил о намерении московского клуба отдать голландца в аренду.
"В летнее трансферное окно "Спартак" после ухода спортивного директора Дмитрия Попова подыскал варианты аренды для Хендрикса. Это были клубы во Франции и Бельгии, однако агент футболиста отказался от такого предложения", – сообщил один из источников.
Напомним, Хендрикс перешел в "Спартак" из ПСВ за 700 тысяч евро. В сезоне 2021/2022 голландец сыграл в 9 матчах, в которых не отметился результативными действиями. В настоящий момент Хендрикс лечится после воспаления ахиллова сухожилия.
Следующий матч "Спартак" проведет 7 ноября против "Локомотива". Старт встречи запланирован на 19:00.
Источник: "Матч ТВ".
"Спартак" хотел отправить Хендрикса во вторую команду, но не смог из-за условия контракта
Московский "Спартак" намеревался отправить опорного полузащитника Йоррита Хендрикса во вторую команду, но не смог сделать это из-за условия контракта.
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