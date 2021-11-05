Напомним, ранее Смородская назвала "Спартак" "клубом расистов" за то, что игроки "красно-белых" не преклонили колено перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лестером" в поддержку акции BLM.
"Зачем Смородская обидела наш "Спартак"? Она хочет, чтобы наши игроки ползали на коленях перед чужим народом, позорились? Я считаю ее высказывание антироссийским. Если она хочет, чтобы кто-то ползал, пускай ползает сама", - цитирует Милонова "СЭ".
Позднее глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что Смородской "придется отвечать в рамках закона".
Московский "Спартак" накануне сыграл вничью с "Лестером" (1:1) в Лиге Европы. Подопечные Витории после 4-х туров занимают последнее место в группе, набрав 4 очка. В воскресенье, 7 ноября, "красно-белые" на своем поле примут московский "Локомотив".
Смородская: пусть "Спартак" подает в суд. Извиняться я не хочу
Милонов: зачем Смородская обидела наш "Спартак"? Считаю ее высказывание антироссийским
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о словах Ольги Смородской в поддержку движения BLM.
Фото: ТАСС