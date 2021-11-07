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Гисдоль: удаление Литвинова немного сыграло негативную роль

Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
"Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль. Когда команда играет в большинстве, нужно минимум бегать столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил. Ничьей я в принципе доволен", - сказал Гисдоль.

"Локомотив" упустил победу над "Спартаком" (1:1), играя с 35-й минуты в большинстве. Напомним, в составе "красно-белых" за две желтые карточки с поля был удален полузащитник Руслан Литвинов. Подопечные Витории набрали 19 очков и располагаются на 9-м месте в таблице чемпионата России. "Локомотив", имея в активе 25 очков, занимает 4-ю строчку.

В следующем туре "железнодорожники" на своем поле примут "Ахмат".

Источник: "СЭ"

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Теги: Гисдоль Локомотив Спартак
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