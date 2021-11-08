Как сообщает источник, Ваноли может возглавить "Спартак" во время зимнего перерыва в чемпионате России. Если нынешний наставник команды Руй Витория уйдет по собственному желанию, итальянский специалист может занять пост главного тренера "красно-белых" до конца года.
При этом, по информации источника, не исключено, что Витория все же будет тренировать "Спартак" и во второй части чемпионата. Для сохранения своей должности ему нужно, чтобы "красно-белые" успешно провели заключительный отрезок до зимнего перерыва.
Отметим, что на данный момент "Спартак", набрав 19 очков, пребывает на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Metaratings
СМИ: Ваноли зимой может сменить Виторию на посту наставника "Спартака". Идут переговоры о подписании контракта
"Спартак" обсуждает с кандидатом на пост главного тренера команды Паоло Ваноли заключение двухлетнего контракта с опцией продления еще на один сезон.
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