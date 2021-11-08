Согласно данным источника, "красно-белые" планируют усилить вратарскую позицию зимой. Одним из вариантов является кандидатура Лантратова. Отмечается, что "Спартак" рассматривает вариант с переходом игрока. При этом московский клуб не готов платить за вратаря больше двух миллионов евро.
Отметим, что контракт Лантратова с "Химками" действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в два миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Спартак" рассматривает возможность трансфера Лантратова
"Спартак" интересуется вратарем "Химок" Ильей Лантратовым, москвичи могут подписать контракт с игроком в зимнее трансферное окно.
Фото: "Химки"