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Внедрение Fan ID в РПЛ будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября

Возможное введение в Российской Премьер-лиге паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на стадион будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября.
Фото: Getty images
Об этом со ссылкой на генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что на заседании Госдумы РФ был поддержан проект о внедрении паспорта болельщика для попадания на стадион. Представитель Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выразил мнение, что Fan ID сначала должен быть внедрен в футболе.

Напомним, Fan ID применялся на матчах чемпионата мира-2018, который состоялся в России, а также на играх Евро-2020, прошедших минувшим летом в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в день проведения общего собрания РПЛ, 22 ноября, также состоятся выборы президента лиги. На безальтернативной основе на этот пост будет избираться глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.


Теги: РПЛ Fan ID
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