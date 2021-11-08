Внедрение Fan ID в РПЛ будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября

Возможное введение в Российской Премьер-лиге паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на стадион будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября.

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Ранее стало известно, что на заседании Госдумы РФ был поддержан проект о внедрении паспорта болельщика для попадания на стадион. Представитель Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выразил мнение, что Fan ID сначала должен быть внедрен в футболе.



Напомним, Fan ID применялся на матчах чемпионата мира-2018, который состоялся в России, а также на играх Евро-2020, прошедших минувшим летом в Санкт-Петербурге.



Отметим, что в день проведения общего собрания РПЛ, 22 ноября, также состоятся выборы президента лиги. На безальтернативной основе на этот пост будет избираться глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц. Об этом со ссылкой на генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова сообщает ТАСС Ранее стало известно, что на заседании Госдумы РФ был поддержан проект о внедрении паспорта болельщика для попадания на стадион. Представитель Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выразил мнение, что Fan ID сначала должен быть внедрен в футболе.Напомним, Fan ID применялся на матчах чемпионата мира-2018, который состоялся в России, а также на играх Евро-2020, прошедших минувшим летом в Санкт-Петербурге.Отметим, что в день проведения общего собрания РПЛ, 22 ноября, также состоятся выборы президента лиги. На безальтернативной основе на этот пост будет избираться глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.