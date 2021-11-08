Маргарян назвал Джикию своим главным просчетом во время работы на указанном посту в "Зените". По его словам, петербургский клуб отказался от трансфера Георгия, поскольку он дал игроку негативную характеристику.
"Были ли у меня просчеты? Конечно. Самый большой из них - Джикия. Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за "Амкаром" - больше был сфокусирован на международной селекции (впрочем, там так никого и не купили - только продали Халка, Витселя и Гарая). Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил. Четко помню все свои доводы. Уже когда Георгий перешел в "Спартак", я осознал, как был неправ", - сказал Маргарян.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Джикия принял участие в 13 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Sport24
Бывший скаут "Зенита" рассказал, как петербургский клуб отказался от трансфера Джикии
Бывший руководитель отдела молодежного скаутинга "Зенита" Армен Маргарян сообщил о том, как петербургский клуб отказался от трансфера Георгия Джикии, ныне выступающего за "Спартак".
Фото: "Спартак"