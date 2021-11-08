По словам Маргаряна, Агаларова привезли на просмотр в "Зенит-2", когда команде был необходим центрфорвард. Гамид не сумел закрепиться в составе. Он провел во второй команде "Зенита" всего две тренировки, а также принял участие в одном контрольном матче, сообщил Маргарян.
"Работа была выстроена так: мы привозим футболистов, и тренер за день, два, пять должен решить, брать или не брать на контракт. Парням приходилось с первой же тренировки себя проявлять - хотя все адаптируются по-разному. По моему опыту, только на вторую неделю можно показать реальный уровень. Самый яркий пример: "Зенит-2" остро нуждался в центральном нападающем, мы привезли Гамида Агаларова. После двух тренировок и одного контрольного матча его отправили домой", - сказал Маргарян.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Агаларов забил 11 голов. Он является лучшим бомбардиром чемпионата.
Источник: Sport24
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Экс-скаут "Зенита": после двух тренировок и одного матча в "Зените-2" Агаларова отправили домой
Бывший глава отдела молодежного скаутинга "Зенита" Армен Маргарян рассказал, как в "Зените-2" просматривали форварда "Уфы" Гамида Агаларова.
Фото: "Уфа"