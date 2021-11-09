Агент хавбека "Боки Хуниорс" прокомментировал информацию о предложении "Зенита"

Алессандро Мессина, агент полузащитника "Боки Хуниорс" Кристиана Медины, прокомментировал информацию, что "Зенит" предложил за футболиста 6,5 млн евро.
Фото: Getty images
"Не знаю о предложении "Зенита" по Кристиану, это пока только слухи. Но могу сказать, что его опция выкупа равна 14 миллионам евро", - цитирует агента Sport24.

Сообщалось, что "Бока Хуниорс" отклонила предложение "Зенита". "Бока" рассчитывает получить за игрока не менее 13 миллионов евро. Не исключено, что вскоре петербуржцы улучшат предложение.

Полузащитник Кристиан Медина провел в текущем сезоне 12 матчей за "Боку Хуниорс", результативными действиями не отметился. Контракт 19-летнего игрока рассчитан до 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Медины в 6 млн евро.

Источник: "Зенит" сделал предложение "Бока Хуниорс" по трансферу 19-летнего полузащитника Медины


Теги: Зенит Бока Хуниорс Российские трансферы
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