Отметим, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" рассматривает возможность подписания контракта с Мхитаряном.
Как заявил Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу "красно-белых", эта информация не соответствует действительности.
"Это неправда. Клуб не заинтересован в этом игроке", - сказал Зеленов.
Отметим, что контракт Мхитаряна с "Ромой" рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего армянского полузащитника в 15 миллионов евро.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к Мхитаряну
В "Спартаке" отреагировали на информацию, согласно которой клуб заинтересован в услугах полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна.
Фото: Getty Images