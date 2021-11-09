В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к Мхитаряну

В "Спартаке" отреагировали на информацию, согласно которой клуб заинтересован в услугах полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна.
Фото: Getty Images
Отметим, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" рассматривает возможность подписания контракта с Мхитаряном.

Как заявил Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу "красно-белых", эта информация не соответствует действительности.

"Это неправда. Клуб не заинтересован в этом игроке", - сказал Зеленов.

Отметим, что контракт Мхитаряна с "Ромой" рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего армянского полузащитника в 15 миллионов евро.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Мхитарян Спартак Рома
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