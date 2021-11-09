Журналист Иван Карпов сообщил, что московское "Динамо" ближе всех к тому, чтобы осуществить трансфер нападающего "Уфы" Гамида Агаларова.
В текущем сезоне форвард провел в РПЛ 14 матчей в которых забил 11 голов. Прямо сейчас он - лучший бомбардир чемпионата с отрывом в 4 мяча от ближайших преследователей.
Напомним, что Агаларов был включен Валерием Карпиным в предварительный список сборной России на матчи против Кипра и Хорватии, но не попал в итоговый состав и был вызван в молодежную сборную.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Источник: "Динамо" ближе всех к трансферу Агаларова из "Уфы"
Форвард "Уфы" Гамид Агаларов может перебраться в "Динамо".
Фото: ФК "Уфа"