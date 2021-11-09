"Динамо" к нам не обращалось с намерением приобрести Агаларова в зимнее трансферное окно. Он в "Уфе", все в порядке", - цитирует Газизова "СЭ".
Напомним, сегодня журналист Иван Карпов сообщил, что ближе всех к трансферу Агаларова находится "Динамо".
Агаларов является лучшим бомбардиром нынешнего сезона РПЛ. В 14 матчах лиги он отличился 11 раз.
Напомним, что Агаларов был включен Валерием Карпиным в предварительный список сборной России на матчи против Кипра и Хорватии, но не попал в итоговый состав и был вызван в молодежную сборную.
Газизов прокомментировал информацию об интересе "Динамо" к Агаларову
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на сегодняшний слух, согласно которому "Динамо" приблизилось к приобретению форварда уфимцев Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"