"Информацию про "Динамо" слышу впервые. Я уже очень много раз говорил: у Гамида действующий контракт с "Уфой". Все вопросы нужно задавать "Уфе", - цитирует Агаларова-старшего "Чемпионат".
Напомним, сегодня появилась информация, что Гамид Агаларов может перейти в "Динамо". Генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов заявил, что москвичи не обращались с намерением приобрести Агаларова.
Агаларов - лучший бомбардир текущего розыгрыша РПЛ. В 14 матчах он забил 11 мячей и опережает ближайших конкурентов на 4 мяча.
Отец Агаларова - о возможном трансфере сына: впервые слышу информацию про "Динамо"
Отец форварда "Уфы" Гамида Агаларова отреагировал на информацию, что его сын близок к трансферу в "Динамо".
Фото: ФК "Уфа"