По словам Ткаченко, у него порой появляются мысли о том, что Федун, возможно, является лучшим президентом футбольного клуба в России. Вместе с тем в некоторые моменты у владельца "Спартака" появляется недоверие к сотрудникам клуба, вследствие чего возникает кадровая чехарда, отметил Ткаченко.
"Я иногда смотрю за некоторыми процессами в клубе и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьезно, я не шучу. Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведет себя щедро. Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис", - сказал Ткаченко.
Отметим, что на данный момент "Спартак" пребывает на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 19 очков.
Источник: РБК
Ткаченко: иногда я думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России
Футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился мнением о владельце "Спартака" Леониде Федуне.
Фото: "Спартак"