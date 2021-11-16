"На данный момент связываю жизнь только с этим клубом. Должен доказать свою состоятельность здесь. Всегда ставлю самые высокие цели. Хотелось бы победить в РПЛ и побороться за высокие места в еврокубках. В этом сезоне еще реально побороться за чемпионство? Думаю, да", - цитирует Литвинова Sport24.
"Спартак" после 14-ти матчей располагается на 9-й строчке в таблице Российской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков. Отставание от лидера чемпионата "Зенита" составляет 11 очков. Ближайший матч "красно-белые" проведут в субботу, 20 ноября. В гостях "Спартак" сыграет против "Краснодара" (19:00 мск).
Полузащитник Руслан Литвинов в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах за "Спартак", в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до лета 2022 года.
Литвинов: думаю, в этом сезоне "Спартаку" еще реально побороться за чемпионство
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал о целях, которые ставит перед собой в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"