Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Чехия
22:45
ЭстонияНе начат
П1 1.15X 8.4П2 20
Босния и Герцеговина
22:45
УкраинаНе начат
П1 5.2X 4П2 1.68
Уэльс
22:45
БельгияНе начат
П1 3.75X 3.45П2 2.07
Нидерланды
22:45
НорвегияНе начат
П1 1.5X 4.4П2 7
Черногория
22:45
ТурцияНе начат
П1 4.1X 3.75П2 1.89
Финляндия
22:45
ФранцияНе начат
П1 5.4X 3.9П2 1.67
Гибралтар
22:45
ЛатвияНе начат
П1 8.8X 4.6П2 1.41

Литвинов: думаю, в этом сезоне "Спартаку" еще реально побороться за чемпионство

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал о целях, которые ставит перед собой в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"На данный момент связываю жизнь только с этим клубом. Должен доказать свою состоятельность здесь. Всегда ставлю самые высокие цели. Хотелось бы победить в РПЛ и побороться за высокие места в еврокубках. В этом сезоне еще реально побороться за чемпионство? Думаю, да", - цитирует Литвинова Sport24.

"Спартак" после 14-ти матчей располагается на 9-й строчке в таблице Российской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков. Отставание от лидера чемпионата "Зенита" составляет 11 очков. Ближайший матч "красно-белые" проведут в субботу, 20 ноября. В гостях "Спартак" сыграет против "Краснодара" (19:00 мск).

Полузащитник Руслан Литвинов в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах за "Спартак", в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до лета 2022 года.


Теги: Литвинов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Зобнин выбыл на три недели из-за мышечной травмы 3
Познер выступил против возвращения Дзюбы в сборную России 1
В РФС прояснили ситуацию с контрактом Карпина на фоне информации о возможном уходе тренера из сборной России 1
Уткин прокомментировал заявление Карпина о возможном уходе из сборной России 1
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID для спортивных болельщиков 7
Григорян: самый большой позитив в том, что мы устраиваем трагедию из-за поражения от хорватов 2
Президент "Урала": я считаю, Карпин должен продолжать работать со сборной
Агент Барбоза: в Португалии действительно не хотят играть в стыках против России
РПЛ может перенести 22-й тур ради подготовки сборной России к стыковым матчам 6
"Зенит" вошел в топ-5 самых популярных клубов мира по числу просмотров в TikTok в октябре
"Хорваты уничтожали советских коммунистов". Жириновский резко высказался о поражении сборной России 10
В РФС прокомментировали слова Карпина о возможном уходе из сборной России 2
Литвинов охарактеризовал тренера "Спартака" Руя Виторию тремя словами
Божович: российские футболисты не хотят играть в Европе, дома их удерживают деньги и комфорт 10
Источник: Паоло Ваноли готов возглавить московский "Спартак" 14
Литвинов: думаю, в этом сезоне "Спартаку" еще реально побороться за чемпионство 9
Матыцин отреагировал на слова Карпина о возможном уходе из сборной России 7
Блажевич: думаю, в России после матча с Хорватией Сафонова нарекут новым Львом Яшиным
"Ужаснее дня в моей карьере не было". Игрок "Спартака" Литвинов - об 1:7 с "Зенитом" 3
Галактионов - о матче с Испанией: надеемся, все требования будут выполнены ребятами
Смолов мог перейти в "Бешикташ" за 12-15 млн евро 9
"Никого не подкупали". Сорокин ответил на обвинения британских СМИ по ЧМ-2018 2
Игонин: Кутепов - феномен, не играет и получает деньги. Но это не его вина 6
Класнич: Хорватии повезло, но даже на плохом поле мы играли лучше России 4
Коутиньо не хочет покидать "Барселону". Хави может дать бразильцу шанс закрепиться в составе 1
Божович: нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России 3
Форвард "Крыльев" Сергеев сбрил бороду после возвращения из расположения сборной России (видео) 7
Карпин: в сборной Головин не показывает все, на что способен 9
"А что такого? Он человек, это эмоции". Тарасова - о словах Карпина про возможный уход из сборной 1
Эмре Белезоглу: я получал очень серьезное предложение из России
Все новости
-