Напомним, СМИ сообщали, что Каррера, ранее возглавлявший "Спартак", может быть назначен на пост наставника "Химок".
Терюшков опроверг информацию прессы. По его словам, данные о потенциальном назначении Карреры далеки от реальности.
"Это неправда. Может быть, те, кто распространяет подобные слухи, найдет нам деньги на оплату этого специалиста? У людей много фантазий в голове присутствует. Нужно быть реалистами, когда делаешь подобные заявления", - сказал Терюшков.
Отметим, что "Химки" располагаются на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В запасе подмосковной команды 12 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Химках" прокомментировали данные о возможном назначении Карреры
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков отреагировал на сообщения о потенциальном назначении Массимо Карреры главным тренером команды.
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