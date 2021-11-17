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Тренер Давидян: у Черникова агрессия от Дешама и отбор от Канте

Тренер ДЮСШ ЦСКА Мхитар Давидян охарактеризовал полузащитника "Краснодара" Александра Черникова.
Фото: "Краснодар"
Давидян отметил способность Черникова чисто играть при отборе мяча. Также он сравнил Александра с бывшим игроком сборной России Игорем Денисовым.

"Видение поля от Макелеле, злоба и агрессия от Дешама и отбор Канте. Умение чисто отобрать мяч - редкость в современном футболе, а из российских игроков могу сравнить его разве что с Игорем Денисовым. Такой же неуступчивый", - сказал Давидян.

Отметим, что Давидян ранее трудился в академии "Краснодара" и участвовал в воспитании Черникова.

В нынешнем розыгрыше РПЛ 21-летний Черников принял участие в 10 матчах и забил один гол. "Краснодар" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "быков" 21 очко.

Источник: Sport24


Теги: Черников Краснодар
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