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СМИ: Зобнин не обсуждал со "Спартаком" изменение условий контракта

Представители хавбека "Спартака" Романа Зобнина не ведут переговоры насчет пересмотра условий контракта игрока с клубом.
Фото: "Спартак"
Напомним, ранее сообщалось, что Зобнин попросил руководство "Спартака" сократить ему зарплату. Отмечалось, что полузащитник посчитал свою нынешнюю зарплату чрезмерно высокой.

По данным источника, представители Зобнина не ведут со "Спартаком" переговоры насчет пересмотра условий нынешнего контракта игрока. При этом не исключено, что речь идет о новом соглашении, поскольку в клубе собираются оптимизировать расходы на зарплаты футболистов.

Источник: Metaratings

Источник: Зобнин попросил руководство "Спартака" уменьшить ему зарплату


Теги: Зобнин Спартак
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