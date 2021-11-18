Ранее о просьбе хавбека в своем телеграм-канале сообщил журналист Илья Казаков.
"Ничего не слышал о желании Зобнина снизить себе зарплату в "Спартаке". Никакой связи с Ромой нет. Что я могу сказать… Значит, счастливый человек. Видимо, критика подействовала. Вот такой наш скромный сибирский парень", - сказал Духовников.
Полузащитник Роман Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 2 забитых мяча. В общей сложности за "красно-белых" Зобнин сыграл в 163 матчах, забил 9 голов и отдал 14 результативных передач. Действующее соглашение Романа со "Спартаком" рассчитано до конца сезона-2023/24. Портал transfermarkt оценивает Зобнина в 13 млн евро.
Источник: Чемпионат
Источник: Зобнин попросил руководство "Спартака" уменьшить ему зарплату
СМИ: Зобнин не обсуждал со "Спартаком" изменение условий контракта
"Видимо, критика подействовала". Первый тренер Зобнина прокомментировал желание игрока снизить зарплату
Сергей Духовников, первый тренер полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, поделился мнением об информации, что игрок попросил у руководства клуба снизить свою зарплату.
Фото: ФК "Спартак"