Матчи Скрыть

Сделать ставку

"Видимо, критика подействовала". Первый тренер Зобнина прокомментировал желание игрока снизить зарплату

Сергей Духовников, первый тренер полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, поделился мнением об информации, что игрок попросил у руководства клуба снизить свою зарплату.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее о просьбе хавбека в своем телеграм-канале сообщил журналист Илья Казаков.

"Ничего не слышал о желании Зобнина снизить себе зарплату в "Спартаке". Никакой связи с Ромой нет. Что я могу сказать… Значит, счастливый человек. Видимо, критика подействовала. Вот такой наш скромный сибирский парень", - сказал Духовников.

Полузащитник Роман Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 2 забитых мяча. В общей сложности за "красно-белых" Зобнин сыграл в 163 матчах, забил 9 голов и отдал 14 результативных передач. Действующее соглашение Романа со "Спартаком" рассчитано до конца сезона-2023/24. Портал transfermarkt оценивает Зобнина в 13 млн евро.

Источник: Чемпионат

Источник: Зобнин попросил руководство "Спартака" уменьшить ему зарплату

СМИ: Зобнин не обсуждал со "Спартаком" изменение условий контракта


Теги: Зобнин Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Агент Зобнина: Роман попросил об уменьшении зарплаты? Это фейк 1
"Ротор" объявил об уходе Хохлова с поста главного тренера 2
Тренер сборной Ирака: готов сам попросить Карпина остаться и вывести Россию на чемпионат мира в Катаре 2
Уткин призвал Зобнина заняться благотворительностью 2
"Подложили музыку под видео Дзюбы". Ургант пошутил о попадании "Зенита" в топ-5 клубов по просмотрам в TikTok 1
Симонян обратился к Карпину после его заявления о возможном уходе из сборной России 4
Матч "Крылья Советов" - "Урал" начнется с минуты молчания в память о Ковбе 1
Мхитарян может расторгнуть контракт с "Ромой", хавбеком интересуются клубы РПЛ 6
Швейцария и Сербия отправили в стыки Италию и Португалию, Россия – в числе сеяных. Итоги евроотбора ЧМ-2022 2
"На руинах счастье не построишь". Малафеев заявил, что подает на развод 2
Источник: Газинский в этом году уже не сыграет за "Краснодар" 1
"Прививайтесь. Уход из жизни в 42 - ужасно". Уткин - о смерти Ковбы 2
СМИ: Черевченко вернется на пост главного тренера "Химок" 4
"Папа дома". Жена Карпина показала встречу тренера с дочками (видео) 4
Гаджиев: Ковба отличался высокой дисциплинированностью и самоотдачей
"Видимо, критика подействовала". Первый тренер Зобнина прокомментировал желание игрока снизить зарплату 1
Тренер Давидян: у Черникова телосложение бодибилдера. Саша без майки - Роналду отдыхает 2
Мостовой: Захаряну сейчас не стоит уезжать в Европу. За границей он не будет получать удовольствие от игры 3
Хохлов прокомментировал данные о просьбе Зобнина насчет снижения зарплаты 2
Ибрагимович продлит соглашение с "Миланом"
Бывший глава фан-клуба "Спартака" Коршунов выпущен из-под ареста
СМИ: Зобнин не обсуждал со "Спартаком" изменение условий контракта 7
Скончался бывший игрок "Крыльев Советов" Денис Ковба 4
Спортивный психолог рассказал об отличиях в поведении Карпина и Черчесова 3
Тренер Давидян: у Черникова агрессия от Дешама и отбор от Канте 3
В Госдуме отреагировали на информацию о просьбе Зобнина понизить ему зарплату 12
Сантуш заявил, что уйдет из сборной Португалии, если команда не попадет на ЧМ-2022
Психолог объяснил слова Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России 3
Куликов: "Зениту" можно навязать борьбу. "Локомотив" покажет это в нынешнем сезоне 1
Источник: Зобнин попросил руководство "Спартака" уменьшить ему зарплату 30
Все новости
-