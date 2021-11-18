По данным источника, один из руководителей "Зенита" встречался с представителями "Аталанты" в ходе поездки петербуржцев в Турин на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом". Стороны обсуждали ситуацию Алексея Миранчука в "Аталанте". Также затрагивался вопрос возможного перехода Сердара Азмуна в клуб из Бергамо.
Отметим, что контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до конца нынешнего сезона. Летом иранец может покинуть клуб как свободный агент. Отмечается, что в обоих матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов с "Ювентусом" Азмуна просматривали скауты "Аталанты".
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Зенит" общался с "Аталантой" по Миранчуку и Азмуну
"Зенит" интересуется полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком, в то время как итальянский клуб рассматривает возможность трансфера форварда петербургской команды Сердара Азмуна.
Фото: "Аталанта"