Отметим, что накануне форвард оформил хет-трик в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги с "Нижним Новгородом" (5:1).
"Дзюба сейчас - лучший форвард в стране. В сборной он необходим. Но его поведение - оскорбление лично главного тренера Карпина и сборной команды страны. Артем - одумайся! Позвони в РФС и попроси прощения. Пусть своей игрой извинится перед российским народом. Тогда будет к нему совершенно другое отношение", - цитирует Кавазашвили "СЭ".
В текущем сезоне нападающий Артем Дзюба провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 10 голов и стал автором 5 результативных передач. Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона, отставая от Гамида Агаларова из "Уфы" на 1 мяч.
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии (1:0) и Словении (2:1), но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.
Кавазашвили: Дзюба, одумайся! Позвони в РФС и попроси прощения
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"