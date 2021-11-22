Мурзагулов отметил, что Агаларов на сегодня является одним из лучших форвардов мира. По его словам, сейчас "Уфа" не собирается рассматривать варианты с продажей игрока.
"Со статистикой не поспоришь - Агаларов на сегодня один из лучших нападающих в мире. Мы же не сомневаемся, что в РПЛ он точно лучший. Все разговоры о его продаже преждевременны, мы не намерены рассматривать подобные варианты", - сказал Мурзагулов.
Отметим, что Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 13 голов в текущем розыгрыше чемпионата.
"Уфа" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В запасе команды 15 набранных очков.
Источник: Матч ТВ
Мурзагулов: Агаларов - один из лучших нападающих мира. "Уфа" не рассматривает варианты его продажи
Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб не рассматривает возможность продажи форварда Гамида Агаларова.
Фото: РИА Новости