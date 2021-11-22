Джикия: 1:7 с "Зенитом"? Мне до сих пор сложно об этом говорить

Джикия отметил, что ему все еще сложно говорить о проигрыше "Зениту". По его словам, футболистам "Спартака" нужно забыть о том матче и сконцентрироваться на ближайших играх.
"Мне до сих пор сложно об этом говорить. Возможно, потом. Но сейчас, когда еще продолжаются матчи, надо забыть о той игре. Она уже случилась, она уже была. Как и были приятные победы. "Спартаку" сейчас нужна стабильность в игре и в положительных результатах, которую все ждут. Надеюсь, что она придет в ближайших играх", - заявил Джикия.
Напомним, что "Спартак" потерпел разгромное поражение от "Зенита" в матче 12-го тура РПЛ.
На данный момент "красно-белые" занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.
Источник: Комсомольская правда
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Фото: "Спартак"