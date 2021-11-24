Задержан бывший спортивный директор "Тамбова" Худяков

Правоохранительными органами в московском регионе задержан один из владельцев и бывший спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Фото: ФК "Тамбов"





Сообщается, что руководители бывшего футбольного клуба из Тамбова подозреваются в хищении субсидий, который выделялись со стороны Тамбовской области.



Напомним, в январе 2021 года руководство "Тамбова" подало иск о признании организации банкротом. В октябре Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил исковое заявление.



По итогам прошлого сезона "Тамбов" вылетел из Российской Премьер-лиги. Клуб прекратил существование из-за отсутствия финансирования. Половину сезона 2020/21 тамбовчане провели с игроками, которые были арендованы у других клубов.



Источник: В настоящее время указанный фигурант ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.Сообщается, что руководители бывшего футбольного клуба из Тамбова подозреваются в хищении субсидий, который выделялись со стороны Тамбовской области.Напомним, в январе 2021 года руководство "Тамбова" подало иск о признании организации банкротом. В октябре Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил исковое заявление.По итогам прошлого сезона "Тамбов" вылетел из Российской Премьер-лиги. Клуб прекратил существование из-за отсутствия финансирования. Половину сезона 2020/21 тамбовчане провели с игроками, которые были арендованы у других клубов.Источник: "Спорт-экспресс"