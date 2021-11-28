Терюшков: "Химки" закроют все задолженности до конца года

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о долгах по зарплате в клубе.

Фото: РИА Новости





Ранее появилась информация, что в "Химках" есть долги по зарплатам футболистов ещё с прошлого сезона.



Вчера, 27 ноября, подмосковный клуб дома сыграл вничью с "Краснодаром" (3:3) в 16-м туре чемпионата России. Команда Игоря Черевченко идет на 14-м месте турнирной таблицы с 14-ю очками.



Глушаков - о задержках по зарплате в "Химках": в "Спартаке" и "Зените" мечты сбываются — Мы до конца года все задолженности закроем. У нас есть план выплат, до конца года все будет 100% закрыто. Бюджет у нас стабильный, — рассказал Терюшков в интервью ТАСС Ранее появилась информация, что в "Химках" есть долги по зарплатам футболистов ещё с прошлого сезона.Вчера, 27 ноября, подмосковный клуб дома сыграл вничью с "Краснодаром" (3:3) в 16-м туре чемпионата России. Команда Игоря Черевченко идет на 14-м месте турнирной таблицы с 14-ю очками.