Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
1 - 1
СпартакЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1
ЛокомотивЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
1 - 1
ЭльчеЗавершен
П1 15X 1.04П2 26

Бабаев: ЦСКА ни в коем случае не бросал своих болельщиков

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал инцидент, который произошел после матча 16-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).
Фото: Sportbox
Напомним, под конец этой игры фанаты "армейцев" устроили файер-шоу на своих секторах. По этой причине им не разрешили сразу покинуть стадион после финального свистка. На выходе их встретили сотрудники ОМОНА и начали массово помещать в автозаки за использование пиротехники.

"Клуб предпринимал все усилия, чтобы людей по крайней мере как можно быстрее отпускали. Я сам до поздней ночи общался с руководителями силовых структур, пытался прояснить, что же произошло, и попросить о лояльном отношении к нашим болельщикам. Клуб ни в коем случае их не бросал! Пытался сделать все, что мог, как это всегда у нас и происходило", - приводит слова Бабаева "СЭ".

ЦСКА уступил "Зениту" со счетом 0:2. Армейский клуб в 16-ти матчах набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице чемпионата России. В следующем туре "армейцы" в гостях сыграют против "Крыльев Советов". Игра в Самаре пройдет 4 декабря, начало - в 14:00 мск.

Фанаты ЦСКА выступили с заявлением по ситуации с задержаниями после матча с "Зенитом"


Теги: Бабаев ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Семикратный! Месси получил «Золотой мяч», Роналду не вошёл в топ-5
Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча-2021" 16
Орлов: Кержаков вполне может возглавить "Зенит", но пока ему нужно набираться опыта
Доннарумма получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина
«Локомотив» без Рангника потерпел крушение в Туле. Марков и Хлусевич подняли «Арсенал» с последнего места на безопасное
Суд запретил пятерым задержанным болельщикам ЦСКА посещать спортивные мероприятия в течение двух лет
Педри признан лучшим молодым игроком 2021 года
Б. Игнатьев: "Локомотив" вообще никак себя не проявил, "Арсенал" победил заслуженно 1 эксклюзив
"40 миллионов истратили и уехали. Странная ситуация". Семин - о Рангнике 5
Бабаев: ЦСКА ни в коем случае не бросал своих болельщиков 3
Аджоев: "Арсенал" полностью переиграл "Локомотив" 1
Маркус Гисдоль: хотел бы замены делать, но скамейка не позволяет
"Локомотив" под руководством Гисдоля одержал две победы в девяти матчах 1
Генеральный директор "Уфы" - о Соболеве: великий русский актёр 9
"Уход Рангника не мог повлиять на игру "Локомотива". Сенников - о поражении от "Арсенала" эксклюзив
"Уфа" теряет очки там, где не должна". Стукалов - о матче со "Спартаком" 1
"Нулевой футбол". "Фратрия" раскритиковала "Спартак" после ничьей в Уфе 2
Хлусевич - лучший игрок матча "Арсенал" - "Локомотив"
Дубль Маркова принес тульскому "Арсеналу" победу над "Локомотивом" в матче РПЛ 25
В УЕФА объяснили инициативу проведения матчей между проигравшими сборными в "стыках" 2
Томас Цорн назначен спортивным директором "Локомотива" 17
Газизов - о Рассказове: в чём он виноват? 6
Ребко: "Уфа" должна быть расстроена потерей двух очков в матче со "Спартаком" 1 эксклюзив
Официально: Корнетка назначен руководителем по спорту и развитию "Локомотива" 5
Кавазашвили: не хочу обидеть Виторию, но одного желания мало для побед 6 эксклюзив
Червиченко: мне кажется, что у Кукуяна под судейской формой еще и красно-белая присутствует 25 эксклюзив
Витория считает результат матча "Уфа" - "Спартак" справедливым
Руй, где виктория? «Спартак» спасся в матче с «Уфой», продлив безвыигрышную серию в РПЛ 4
Газизов: "Уфа" упустила победу в игре со "Спартаком". У нас было больше опасных моментов 1
СМИ: Роналду не посетит церемонию вручения "Золотого мяча" 1
Все новости
-