Напомним, под конец этой игры фанаты "армейцев" устроили файер-шоу на своих секторах. По этой причине им не разрешили сразу покинуть стадион после финального свистка. На выходе их встретили сотрудники ОМОНА и начали массово помещать в автозаки за использование пиротехники.
"Клуб предпринимал все усилия, чтобы людей по крайней мере как можно быстрее отпускали. Я сам до поздней ночи общался с руководителями силовых структур, пытался прояснить, что же произошло, и попросить о лояльном отношении к нашим болельщикам. Клуб ни в коем случае их не бросал! Пытался сделать все, что мог, как это всегда у нас и происходило", - приводит слова Бабаева "СЭ".
ЦСКА уступил "Зениту" со счетом 0:2. Армейский клуб в 16-ти матчах набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице чемпионата России. В следующем туре "армейцы" в гостях сыграют против "Крыльев Советов". Игра в Самаре пройдет 4 декабря, начало - в 14:00 мск.
Фанаты ЦСКА выступили с заявлением по ситуации с задержаниями после матча с "Зенитом"
Бабаев: ЦСКА ни в коем случае не бросал своих болельщиков
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал инцидент, который произошел после матча 16-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).
Фото: Sportbox