Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уотфорд
22:30
ЧелсиНе начат
П1 10X 5.8П2 1.3
Саутгемптон
22:30
Лестер СитиНе начат
П1 2.39X 3.5П2 3
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
П1 2.06X 3.45П2 3.75
Вулверхэмптон
22:30
БернлиНе начат
П1 1.99X 3.4П2 4.1
Астон Вилла
23:15
Манчестер СитиНе начат
П1 8.2X 5.2П2 1.38
Эвертон
23:15
ЛиверпульНе начат
П1 7.2X 5.2П2 1.41

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Мадрид
23:00
АтлетикНе начат
П1 1.52X 4.5П2 6.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Интер
20:30
СпецияНе начат
П1 1.2X 7.6П2 13
Болонья
20:30
РомаНе начат
П1 3X 3.5П2 2.39
Дженоа
22:45
МиланНе начат
П1 5.4X 4.1П2 1.63
Сассуоло
22:45
НаполиНе начат
П1 3.9X 4П2 1.88

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Труа
21:00
ЛорьянНе начат
П1 2.38X 3.15П2 3.3
Анже
21:00
МонакоНе начат
П1 3.3X 3.35П2 2.5
Метц
21:00
МонпельеНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.75
Страсбург
21:00
БордоНе начат
П1 1.72X 3.95П2 4.8
Брест
21:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 2.01X 3.65П2 3.75
Нант
23:00
МарсельНе начат
П1 3.25X 3.35П2 2.3
Лион
23:00
РеймсНе начат
П1 1.54X 4.5П2 5.8
ПСЖ
23:00
НиццаНе начат
П1 1.45X 5.2П2 6.4
Клермон
23:00
ЛансНе начат
П1 3.05X 3.45П2 2.37
Ренн
23:00
ЛилльНе начат
П1 2.01X 3.5П2 3.85

Источник: "Ахмат" намерен выкупить Уткина у "Краснодара"

"Ахмат" намерен приобрести у "Краснодара" полузащитника Даниила Уткина, ныне выступающего за грозненский клуб на правах аренды.
Фото: "Матч ТВ"
По сведениям источника, "Ахмат" хочет осуществить трансфер Уткина в конце текущего сезона. При этом, если стороны не договорятся о сумме трансфера, существует вероятность, что грозненцы вновь арендуют игрока на один сезон.

Напомним, что Уткин был арендован "Ахматом" в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 15 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Отметим, что "Ахмат" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе грозненцев 24 очка по итогам 16 туров чемпионата.

Источник: Metaratings


Теги: Уткин Д Ахмат Краснодар Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Зиньковский: очень рад продлению контракта с "Крыльями". Не хотелось бросать команду в такой важный сезон
Источник: "Ахмат" намерен выкупить Уткина у "Краснодара" 1
Карпин: "Золотой мяч" должен был достаться Левандовскому. По уровню игры с ним рядом никого не было 1
Боккетти: я должен поблагодарить Бердыева. С ним я вырос как игрок и мужчина
Карпин высказался о возможной товарищеской встрече со сборной Италии
Левандовски за несколько дней до вручения "Золотого мяча" знал, что не получит награду 2
Глебов: на встрече с Карпиным никто не молчал, все говорили. Разговаривали обо всем
Анчелотти рассказал, как Бензема воспринял то, что не выиграл "Золотой мяч" 1
В "Зените" назвали причину отсутствия игроков команды на встрече с Карпиным 2
Карпин: не могу сказать, что я скучаю по клубному футболу
Даниил Медведев: Левандовски заслуживал получить "Золотой мяч". Месси лучше Роберта в плане пиара 1
"В меня помидорами не кидаются" - Карпин провел встречу с игроками. Собрали главное со слов тренера 5
"Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в "Манчестер Юнайтед". Баринов пошутил на тему переезда в Англию 3
Колосков — о встрече игроков сборной России и Карпина: зачем лишний раз дергать футболистов?
Карпин: сейчас моральное состояние Кудряшова стало получше, начал играть
Карпин: готов ли продолжить работу в сборной после стыков? Пока не готов сказать 3
Булыкин назвал двух игроков "Локомотива", которые могли бы спокойно играть в "МЮ" Рангника 3
"Фиорентина" обыграла "Сампдорию". Кокорин появился на поле впервые с 3 октября 7
"Аталанта" разгромила "Венецию", Миранчук появился на поле на 77-й минуте 3
Корниленко: "Крылья Советов" много работали над продлением контракта Зиньковского 1
Карпин: Черчесов возглавит Польшу? А почему нет? 8
"Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск с мыслями, про которые я сегодня говорил". Карпин — о собрании сборной 1
"Крылья Советов" — мой дом". Зиньковский — о продлении контракта с самарским клубом 3
Бакаев — о собрании сборной России: поговорили очень хорошо 1
Мир - в поддержку Левандовски, Газизова уговорили перейти в "Спартак", Баринов ответил болельщикам. Главное за 30 ноября
СМИ: четыре матча Лиги чемпионов пройдут без зрителей из-за нового штамма коронавируса 7
Источник: экс-тренер "Зенита" Манчини — претендент на пост тренера "Манчестер Юнайтед" летом
Официально: Зиньковский продлил контракт с "Крыльями Советов" 7
СМИ: сборная Италии может провести товарищеский матч против России в январе
Миранчук начнет игру "Аталанты" с "Венецией" со скамейки запасных 2
Все новости
-