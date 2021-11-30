Источник: "Ахмат" намерен выкупить Уткина у "Краснодара"

"Ахмат" намерен приобрести у "Краснодара" полузащитника Даниила Уткина, ныне выступающего за грозненский клуб на правах аренды.

Фото: "Матч ТВ"





Напомним, что Уткин был арендован "Ахматом" в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 15 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.



Отметим, что "Ахмат" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе грозненцев 24 очка по итогам 16 туров чемпионата.



Источник: По сведениям источника, "Ахмат" хочет осуществить трансфер Уткина в конце текущего сезона. При этом, если стороны не договорятся о сумме трансфера, существует вероятность, что грозненцы вновь арендуют игрока на один сезон.Напомним, что Уткин был арендован "Ахматом" в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 15 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.Отметим, что "Ахмат" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе грозненцев 24 очка по итогам 16 туров чемпионата.Источник: Metaratings