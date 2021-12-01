Согласно данным источника, московский клуб ведет переговоры по трансферу игрока.
Отмечается, что отец полузащитника родом из Новосибирска, а мать - из Казахстана, поэтому футболист имеет право получить российское гражданство.
24-летний немецкий полузащитник играет за "Ян Регенсбург" с 2019 года. Безушков является воспитанником "Штутгарта". Ранее полузащитник вызывался в молодежную сборную Германии.
Контракт Безушкова с клубом "Ян Регенсбург" действует до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Спартак" ведет переговоры по переходу немецкого полузащитника Безушкова
"Спартак" намерен подписать полузащитника клуба "Ян Регенсбург" Макса Безушкова.
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