Кутепова попросили прокомментировать высказывание Витории о том, что Илья не тренируется должным образом в "Спартаке".
"Тренер сказал, что его не так поняли, и он не это имел в виду. У меня был один вопрос: "Будете ли вы что-то делать в сложившейся ситуации? Это мы с вами решили, что вас не так поняли, однако люди об этом не знают". Хотел ли я, чтобы Витория публично извинился? Я не просил извинений, они мне не нужны. Можно было сказать публике: не так перевели, не так поняли. <...> Считаю, засаживать так своих игроков публично нельзя", - сказал Кутепов.
Отметим, что "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В запасе московской команды 20 очков.
Кутепов провел в нынешнем розыгрыше РПЛ три матча и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
Кутепов - о критике со стороны Витории: нельзя так засаживать своих игроков публично
Защитник "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал слова главного тренера "красно-белых" Руя Витории в свой адрес.
Фото: Sport24