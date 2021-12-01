"Соболев сделал свою работу. Если есть прикосновение по лицу, нападающий должен отобразить адские страдания. Если у него выдающие актерские способности - судья в них верит. Если нет, судья дает желтую за симуляцию. У Соболева оказались выдающиеся актерские способности", - рассказал Мурзагулов.
Напомним, "Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в 16-м туре РПЛ. Красно-белые проигрывали до 95-й минуты, когда после падения Соболева в штрафной уфимцев был назначен пенальти. Его реализовал сам пострадавший.
В текущем розыгрыше РПЛ Соболев забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи за 15 матчей в составе красно-белых.
Источник: Эхо Москвы в Уфе
Мурзагулов - о пенальти в матче со "Спартаком": у Соболева оказались выдающиеся актерские способности
Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал эпизод с падением Александра Соболева в штрафной уфимцев на последних минутах матча со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"