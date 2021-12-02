По информации источника, одним из претендентов на пост наставника екатеринбургской команды является Кирилл Новиков, который сейчас возглавляет клуб ФНЛ "Нефтехимик". С 2019 по 2020 год Новиков был главным тренером московского "Динамо".
Игорь Шалимов возглавил "Урал" в августе 2021 года. Под его руководством екатеринбуржцы провели 15 матчей, в которых одержали 3 победы, 6 раз сыграли вничью, а также потерпели 6 поражений.
В таблице РПЛ "Урал" занимает последнее, 16-е место, набрав в 16 матчах 13 очков. В субботу, 4 декабря, подопечные Шалимова в гостях сыграют с "Локомотивом".
Источник: Sport24
СМИ: Шалимов может быть уволен из "Урала"
"Урал" в ближайшее время может отправить главного тренера Игоря Шалимова в отставку.
Фото: РПЛ