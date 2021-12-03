Шунин заявил, что для вызова в сборную он должен стабильно играть и редко ошибаться. Также в национальной команде есть требования для вратарей по игре в пас, отметил голкипер "Динамо".
"Важно показывать хорошую игру. Я знаю, какие критерии для вызова в сборную. Должен играть стабильно и минимально ошибаться. Плюс есть требования, как играть ногами, как правильно открываться под защитников и так далее. <...> Мне есть куда стремиться и над чем работать. Тогда будет и сборная. Я в этом уверен", - сказал Шунин.
Напомним, что Шунин был в составе сборной России на чемпионате Европы 2020 года. После Евро его не вызывали в национальную команду.
Источник: Спорт-Экспресс
Шунин рассказал, что ему нужно сделать для возвращения в сборную России
Голкипер "Динамо" Антон Шунин ответил на вопрос о перспективах возвращения в сборную России.
Фото: "Динамо"