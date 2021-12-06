Ордец заявил, что после двух удалений игроков "Уфы" футболисты "Динамо" расслабились и стали допускать ошибки. По его словам, в действиях команды присутствовала нервозность.
"Когда удалили двух игроков у соперника, где-то расслабились, начали допускать нелепые ошибки в середине поля. Не могли затолкать мяч в ворота, потому что, опять же, расслабились. Слава богу, что забили один мяч, но нервозно команда играла до гола Захаряна", - заявил Ордец.
Отметим, что "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России (35 очков). "Уфа" набрала 16 очков и занимает 15-е место.
Источник: ТАСС
Ордец рассказал о проблемах "Динамо" в матче против "Уфы"
Защитник "Динамо" Иван Ордец прокомментировал победу над "Уфой" в матче 17-го тура РПЛ (2:0).
Фото: "Чемпионат"