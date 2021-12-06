Ранее сообщалось, что Ваноли прибудет в Россию в течение ближайших двух недель, сейчас идет оформление для него туристической визы.
"Ваноли, о котором уже месяц говорят, сейчас приедет и будет знакомиться с инфраструктурой и командой. На удаленке. Бред продолжается. Посмотрим на итальянца, что ему предложат в межсезонье и какие трансферы ему предложат. Будет интересно посмотреть на этот "Спартак" с Ваноли. Без иллюзий, но с большим интересом", - цитирует Калиниченко "Матч ТВ".
Ранее Ваноли входил в тренерские штабы Антонио Конте в "Челси" и "Интере". Специалист отказался от работы с Конте в "Тоттенхэме" ради назначения главным тренером в "Спартак".
Действующим наставником красно-белых является Руй Витория. В субботу, 4 декабря, команда под его руководством в меньшинстве обыграла "Ахмат" (2:1) в 17-м туре РПЛ.
В четверг, 9 декабря, "Спартак" в гостях сыграет с варшавской "Легией" в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Этот матч начнется в 20:45 мск.
Калиниченко - о Ваноли: бред продолжается. Сейчас он приедет и будет знакомиться со "Спартаком" на удаленке
Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко заявил, что с большим интересом ожидает возможный приход в столичный клуб итальянского тренера Паоло Ваноли.
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