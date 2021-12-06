Шварц ответил на вопрос, не думал ли он, что "Динамо" играет слишком смело и рискованно в РПЛ, где многие команды глубоко защищаются и могут проводить опасные контратаки.
"Для нас в нашей идее нет никакого риска, потому что мы хотим обороняться высоко и делать это как можно дальше от наших ворот. И когда ты там, высоко прессингуя, проигрываешь единоборство, у тебя есть время и 70-80 метров, чтобы это исправить. Когда ты обороняешься глубоко и проигрываешь единоборство там, у тебя могут быть более серьезные проблемы", - сказал Шварц.
Отметим, что "Динамо", набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От идущего первым "Зенита" команду Шварца отделяют два очка. В следующем матче РПЛ "Динамо" примет "Зенит". Встреча пройдет 12 декабря.
Источник: Матч ТВ
Шварц ответил на вопрос, не считает ли он игру "Динамо" слишком рискованной для РПЛ
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о стиле игры своей команды в чемпионате России.
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