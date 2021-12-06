Согласно информации источника, "Локомотив" уже начал вести переговоры по трансферу игрока.
Напомним, что Адамов вызывался Валерием Карпиным в сборную России в рамках подготовки к матчам отбора на ЧМ-2022.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ 22-летний Адамов провел 16 матчей и не отличился результативными действиями.
"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков по итогам 17 туров. "Урал" занимает 14-е место в таблице. В активе екатеринбургской команды 16 очков.
Источник: Матч ТВ
Источник: "Локомотив" начал переговоры по трансферу защитника "Урала" Адамова
"Локомотив" намерен усилиться защитником "Урала" Арсеном Адамовым.
Фото: РИА Новости