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Канчельскис: я бы оставил Виторию. Менять тренера посреди сезона - не очень хорошо

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможной отставке Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
Фото: "Спартак"
Канчельскис ответил на вопрос, отразятся ли слухи о смене главного тренера на действиях игроков "Спартака" в матче Лиги Европы с "Легией".

"Мое мнение - я бы дал (Витории - ред.) доработать до конца. Менять в середине сезона тренера - не очень хорошо. Слухи уже давно ходят - про Виторию, про "Спартак" много говорят, но он все работает и работает. Посмотрим, что будет дальше. Повлияет или не повлияет? Не должно влиять, если такая решающая игра", - сказал Канчельскис.

Отметим, что матч "Легия" - "Спартак" пройдет 9 декабря в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.

Источник: Спорт день за днем


Теги: Канчельскис Витория Спартак
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