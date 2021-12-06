Канчельскис ответил на вопрос, отразятся ли слухи о смене главного тренера на действиях игроков "Спартака" в матче Лиги Европы с "Легией".
"Мое мнение - я бы дал (Витории - ред.) доработать до конца. Менять в середине сезона тренера - не очень хорошо. Слухи уже давно ходят - про Виторию, про "Спартак" много говорят, но он все работает и работает. Посмотрим, что будет дальше. Повлияет или не повлияет? Не должно влиять, если такая решающая игра", - сказал Канчельскис.
Отметим, что матч "Легия" - "Спартак" пройдет 9 декабря в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.
Источник: Спорт день за днем
Канчельскис: я бы оставил Виторию. Менять тренера посреди сезона - не очень хорошо
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможной отставке Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
Фото: "Спартак"